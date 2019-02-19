Порошенко подписал изменения в конституцию страны

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в конституцию страны, которыми закрепляется курс на вступление в ЕС и НАТО, передает РИА «Новости».

Кроме того, в законе предлагается изъять из переходных положений конституции норму, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота России в Крыму.

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Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Ранее Верховная рада утвердила изменения в конституцию, которыми закрепляется курс на вступление в ЕС и НАТО.