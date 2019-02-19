Опрос: жители Курил оценили идею передачи части островов Японии

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей Курильских островов, чтобы выяснить, как они относятся к передаче части островов японской стороне. Об этом сообщает RT.

Согласно имеющейся информации, 96% опрошенных считают, что Курилы являются территорией России. При этом 98% опрошенных знают о претензиях Токио.

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«...любые притязания на территорию Курильских островов недопустимы», — заявили в Сахалинской областной думе.

Уточняется, что опрос проводился с 11 по 17 февраля среди 7695 человек старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что Япония изменила стратегию переговоров с Россией по Курилам.