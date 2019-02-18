Депутат ЕП рассказал о недопуске в Венесуэлу

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Депутат Европарламента (ЕП) Гонсалес Понс написал в своем твиттере, что делегацию европейского органа не пустили на территорию Венесуэлы.

По его словам, у делегации «забрали» паспорта, а ее членов «выслали» из Венесуэлы.

«Плохие манеры и единственное объяснение — [президент Венесуэлы Николас] Мадуро не хочет, чтобы мы были здесь», — написал Понс.

Ранее сообщалось, что делегация ЕП намерена встретиться с венесуэльским оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо.