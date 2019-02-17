Вице-президент США заверил Порошенко в поддержке Украины

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Вице-президент США Майк Пенс во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко в Мюнхене заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину. Слова Пенса приводятся на сайте Порошенко.

«Позвольте мне выразить очень простой сигнал вам и украинскому народу: «Мы с вами», — цитирует сайт слова Пенса.

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Также отмечается, что вице-президент похвалил «экономические реформы» на Украине и выразил надежду, что страна продолжить демонстрировать «прогресс» в экономике.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что ФБР якобы расследует, как использовались кредитные средства, выданные стране.