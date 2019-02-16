США ввели новые санкции против Венесуэлы

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В США ввели новые санкции в отношении венесуэльских представителей, говорится на сайте американского минфина.

Отмечается, что в санкционный список попали пять человек, среди них министр нефти, глава PDVSA Мануэль Кеведо.

Ранее США ввели санкции против венесуэльской PDVSA. Также министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин объяснил введение санкции против Венесуэлы.

До этого в минфине США добавили, что санкции против PDVSA будут сняты, если Мадуро объявит новые выборы в Венесуэле.