Песков ответил на вопрос об отмене виз Японией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об обсуждении отмены виз Японией для россиян, передает РИА «Новости».

По его словам, этот вопрос не обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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При этом Песков уточнил, что Россия стремится к отмене виз в развитии отношений со многими странами.

«Нет, это не было частью прошедших переговоров. Но тема отмены виз часто фигурирует на повестке переговоров с различными государствами, и, собственно, это то, к чему мы в итоге стремимся. Поэтому подобные обсуждения, безусловно, приветствуются, и это в русле генеральной линии на дальнейшее развитие отношений», — сказал Песков.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Японии изучает вопрос об отмене краткосрочных въездных виз для российских граждан.