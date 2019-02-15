Белый дом: Трамп подпишет и бюджет, и закон о ЧП

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Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп подпишет одновременно бюджет, о котором договорились партии в конгрессе, и объявит ЧП на границе, передает РИА «Новости».

По ее словам, национальный режим чрезвычайного положения будет объявлен для того, чтобы прекратить кризис национальной безопасности и гуманитарного кризис на границе.

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«Президент вновь выполняет свое обещание построить стену, защитить границу и обеспечить безопасность нашей великой страны», — заявила Сандерс.

Ранее лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в США, чтобы осуществить свои планы по строительству стены на границе с Мексикой.