В Японии пообещали решить проблему мирного договора руками Абэ и Путина

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Японский премьер Синдзо Абэ пообещал, что продолжит переговоры с российской стороной по поводу заключения мирного договора, передает ТАСС.

Отмечается, что такое заявление Абэ сделал во время съезда правящей Либерально- демократической партии, главой которой он является. Премьер подчеркнул, что проблема существует более 70 лет и не должна перейти следующим поколениям.

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«Полный решимости положить конец этой проблеме нашими с президентом [Владимиром] Путиным руками», — сказал Абэ.

Он подчеркнул, что продолжит активные переговоры по этому вопросу.

Ранее Абэ пообещал использовать «пошаговый» подход к урегулированию территориального спора с Россией по Курильским островам, который длится со времен окончания Второй мировой войны.