Во Франции подожгли дом председателя парламента
Во Франции подожгли жилой дом председателя Национального собрания Ришара Феррану, передает Deutsche Welle.
Сообщается, что сосед политика позвонил пожарным 8 февраля. Прибывшие спасатели обнаружили на месте возгорания автомобильные шины и факел, пропитанный бензином.
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Отмечается, что во время инцидента политика не было в доме.
«Позор тем, кто совершает подобные деяния», — написал премьер-министр Франции Эдуар Филипп в твиттере.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и пытаются выяснить детали случившегося.
Ранее сообщалось, что в Германии напали на депутата от правой партии.