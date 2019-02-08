Трамп похвалил себя за высокий рейтинг

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Президент США Дональд Трамп похвалился рейтингом общественного одобрения своей политической деятельности. Об этом он написал в твиттере.

Как следует из опубликованного им изображения, его составляла американская компания Russmussen Reports. Рейтинг американского лидера составил 50%.

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«Усердно работаю, спасибо вам!,» — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса Morning Consult рейтинг американского лидера достиг рекордно низкого уровня.