Волкер назвал условие допуска российских наблюдателей к выборам на Украине

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Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер рассказал о варианте, при котором российские наблюдатели могут быть допущены на выборы украинского президента. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, на украинской территории во время голосования должны присутствовать наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. В противном случае результаты выборов могут быть поставлены под сомнение.

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«Пусть российские наблюдатели участвуют, но только под руководством БДИПЧ», — заявил Волкер.

Ранее в США рассказали о фаворитах на украинских выборах.