Демократы возобновили расследование о связях Трампа с Россией
Адам Шифф, председатель комитета по разведке палаты представителей США, заявил, что в конгрессе возобновляется расследование связей американского президента Дональда Трампа с Россией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета.
В заявлении говорится, что комитет проведет «строгое расследование» возможных связей Трампа и его команды с Россией и другими странами во время предвыборной кампании в 2016 году.
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Также отмечается, что комитет намерен расследовать «контрразведывательные угрозы», которые могли возникнуть во время возможных контактов США с российским правительством или другими зарубежными «действующими лицами».
Ранее сообщалось, что четвертый прокурор покинул расследующую «российское дело» команду.