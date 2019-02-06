BuzzFeed: Коэн хотел убедить Кремль открыто поддержать кандидатуру Трампа в 2016 году

Интернет-издание BuzzFeed News опубликовало переписку экс-адвоката президента США Майкла Коэна, в которых детально обсуждается проект строительства самого высокого европейского небоскреба в Москве Trump Tower.

Опубликованные документы объемом почти 300 страниц включают переписку между Коэном и бизнес-партнером Трампа Феликсом Сатером по электронной почте, а также в телефонных сообщениях, планы поездок Трампа в Россию. Документы о проекте «башни Трампа» относятся к 2015-2016 годам.

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BuzzFeed пишет, что во время активного участия в предвыборной кампании будущий президент США активно хвалил президента России Владимира Путина, но при этом отрицал любые бизнес-отношения с Россией. Однако опубликованная переписка его сторонников говорит о том, что усилия по проекту так и не построенной башни были «долгосрочными, детализированными и напрямую связанными со взлетами и падениями в его предвыборной кампании», говорится в материале.

Как поясняет издание, план, по которому действовали Коэн и Сатер, заключался отчасти в том, чтобы убедить Путина открыто поддержать кандидатуру Трампа. Партнеры Трампа полагали, что им необходима поддержка Путина, так как это могло бы пойти на пользу заключению сделки по строительству небоскреба в Москве.

Отмечается, что для продвижения переговоров о проекте «башни Трампа» Коэн и Сатер работали с юристами Trump Organization и дочерью президента США Иванкой Трамп.