Трамп призвал положить конец «российскому делу»
Президент США Дональд Трамп призвал положить конец расследованию по «российскому делу». Такое заявление он сделал во время послания к конгрессу, трансляцию которого вел Fox News.
Американский лидер подчеркнул, что страна переживает экономическое чудо, и «смехотворные» расследования и глупые войны могут ему помешать.
«Мы должны быть едины внутри страны, чтобы победить наших врагов за ее пределами!», — заключил Трамп.
Глава США отчитался перед американским конгрессом об экономических и политических достижениях, а также рассказал о внешнеполитических планах. «Газета.Ru» в режиме онлайн рассказывает о главных заявлениях американского лидера.
Ранее Трамп заявил, что у США нет выбора в ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности(ДРСМД).