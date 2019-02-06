Трамп призвал положить конец «российскому делу»

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Президент США Дональд Трамп призвал положить конец расследованию по «российскому делу». Такое заявление он сделал во время послания к конгрессу, трансляцию которого вел Fox News.

Американский лидер подчеркнул, что страна переживает экономическое чудо, и «смехотворные» расследования и глупые войны могут ему помешать.

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«Мы должны быть едины внутри страны, чтобы победить наших врагов за ее пределами!», — заключил Трамп.

Глава США отчитался перед американским конгрессом об экономических и политических достижениях, а также рассказал о внешнеполитических планах. «Газета.Ru» в режиме онлайн рассказывает о главных заявлениях американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что у США нет выбора в ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности(ДРСМД).