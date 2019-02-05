Мадуро ответил на слова Трампа о военном вторжении в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «сумасшествием» готовность американского лидера Дональда Трампа отправить войска в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это сумасшествие, господин Дональда Трамп, думать, что вы можете послать войска сюда», — сказал Мадуро.
Реклама
По его словам, Венесуэла защитит свои земли от войск США.
Он также добавил, что нефть является основной причиной нападок США.
Мадуро подчеркнул, что Вашингтону нужны нефть и другие природные богатства Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что МИД Венесуэлы прокомментировал заявление Трампа о военном вторжении.