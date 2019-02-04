Венесуэла пересмотрит отношения с признавшими Гуайдо странами

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Власти Венесуэлы пересмотрят отношения с европейскими странами, признавшими лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо легитимным временным президентом страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на венесуэльский МИД.

Ранее ряд стран ЕС объявил о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, поскольку глава государства Николас Мадуро не объявил внеочередные выборы в стране.

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«Правительство Боливарианской республики Венесуэла всеобъемлющим образом пересмотрит двусторонние отношения с этими странами», — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что Венесуэла станет придерживаться такой позиции с настоящего момента и до тех пор, пока эти страны не перестанут «поддерживать планы мятежников, вернувшись на путь строгого соблюдения международного права».

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также многие страны Латинской Америки и Евросоюза. Россия выразила поддержку Мадуро.