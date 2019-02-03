Во Франции напомнили об ультиматуме Венесуэле

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Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что Франция признает законном президентом Венесуэлы оппозиционера Хауана Гуайдо, если о новых выборах не будет объявлено до вечера воскресенья, 3 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, выборы действующего президента страны Николаса Мадуро были «фарсом».

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«Если до сегодняшнего вечера он не возьмет на себя обязательство по организации президентских выборов, мы будем считать господина Гуайдо законным президентом Венесуэлы», — сказала Луазо.

Ранее сообщалось, что в КНДР осудили попытки свержения Мадуро.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.