Защита обжаловала арест сенатора Арашукова
Представитель Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что сторона защиты обжаловала арест сроком на два месяца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации двух убийств и создании организованного преступного сообщества, передает ТАСС.
По ее словам, жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, однако дата ее рассмотрения на данный момент не назначена.
«Защитой Рауфа Арашукова подана апелляционная жалоба на постановление о заключении под стражу», — сказала Царева.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.
Ранее сообщалось, что в деле Арашуковых появился новый фигурант.