Защита обжаловала арест сенатора Арашукова

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Представитель Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что сторона защиты обжаловала арест сроком на два месяца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации двух убийств и создании организованного преступного сообщества, передает ТАСС.

По ее словам, жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, однако дата ее рассмотрения на данный момент не назначена.

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«Защитой Рауфа Арашукова подана апелляционная жалоба на постановление о заключении под стражу», — сказала Царева.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.

Ранее сообщалось, что в деле Арашуковых появился новый фигурант.