Суд арестовал отца сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы арестовал советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе суда.
Как отмечается, он будет находиться под стражей до 30 марта 2019 года
Подчеркивается, что он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.
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Ранее сообщалось, что отец сенатора Арашукова отказался признавать вину.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.