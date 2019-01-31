Суд арестовал отца сенатора Арашукова

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Басманный суд Москвы арестовал советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе суда.

Как отмечается, он будет находиться под стражей до 30 марта 2019 года

Подчеркивается, что он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.

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Ранее сообщалось, что отец сенатора Арашукова отказался признавать вину.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.