СК просит арестовать пять фигурантов дела Арашукова

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Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева заявила, что Следственный комитет России просит арестовать пять фигурантов дела сенатора Рауфа Арашукова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, следствие просит арестовать директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукоева, гендиректора АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслана Арашукова.

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Она также добавила, что СК просит суд выдать санкции на арест первого заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николая Романова, гендиректора ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Игоря Травинова.

Ранее сообщалось, что СК попросил суд арестовать отца сенатора Арашукова.