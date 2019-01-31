Эксперт обосновал переименование Японского моря

Завкафедрой географии и устойчивого развития геосистем Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета, академик Петр Бакланов выразил мнение, что Японское море должно именоваться с учетом интересов всех стран, которые имеют к нему выход. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт предупредил, что в районе Японского моря будет усиливаться интеграция, участниками которой в первую очередь станут Япония, Россия, Китай, Южная и Северная Кореи.

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«Разные названия, по сути, общего моря для этих стран, безусловно, мешают развитию здесь международного сотрудничества, это специфическая геополитическая проблема, и ее необходимо решать», — сказал Бакланов.

В качестве решения проблемы академик предложил использовать двойное название, например, «Корейско-Японское море».

Ранее Сеул уже призывал Токио к переименованию Японского моря. При этом японская сторона назвала это предложение безосновательным.