В Кремле отреагировали на информацию о якобы прилетевшем в Венесуэлу самолете из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о российском самолете компании Nord Wind, который якобы прилетел в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы ничего не знаем», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию.

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Ранее Песков заявил, что российская сторона готова оказывать содействие урегулированию в Венесуэле.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства.