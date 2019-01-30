Мадуро увидел в действиях Гуаидо продвижение госпереворота

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро завил, что действия лидера оппозиции Хуана Гуаидо являются продвижением государственного переворота и нарушением конституции, сообщает РИА «Новости».

«Генеральному прокурору предстоит действовать, и он уже начал действовать, предстоит действовать Верховному суду — и он уже действует. И то, что решит прокуратура и суды, будет исполнено в венесуэльской юридической системе», — отметил он.

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Ранее Верховный суд Венесуэлы заблокировал банковские счета объявившего себя временным президентом Хуана Гуаидо на территории страны.

Кроме того, Верховный суд запретил политику выезжать из страны до завершения следствия.