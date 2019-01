Мадуро по-английски призвал Трампа «убрать руки» от Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления перед вернувшимися из Соединенных Штатов дипломатами обратился к американскому коллеге Дональду Трампу. Его выступление транслировалось в твиттере.

По мнению Мадуро, именно Трамп несет ответственность за насилие на территории страны. Лидер обратился к главе США на английском языке.

«Дональд Трамп, переворот в Венесуэле? Нет! Not that way!… Не вмешивайся в дела Венесуэлы, hands off Venezuela! Immediately! (Руки прочь от Венесуэлы! Немедленно! — Газета.Ru)» — сказал Мадуро.

Ранее Мадуро пообещал ответить на незаконные санкции США против Венесуэлы.