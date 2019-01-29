Пелоси пригласила Трампа выступить с посланием конгрессу
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригласила президента страны Дональда Трампа обратиться к конгрессу с ежегодным посланием. Текст приглашения размещен в твиттере заместителя руководителя аппарата спикера палаты представителей Дрю Хэмилла.
Как отмечается, речь идет о выступлении главы государства с ежегодным посланием «О положении страны», которое должно состояться 5 февраля.
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«...я приглашаю вас выступить на объединенном заседании конгресса в палате представителей», — говорится в документе.