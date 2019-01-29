Пелоси пригласила Трампа выступить с посланием конгрессу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/11862931/upload-RTS1U2VX-pic905-895x505-56136.jpg">

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригласила президента страны Дональда Трампа обратиться к конгрессу с ежегодным посланием. Текст приглашения размещен в твиттере заместителя руководителя аппарата спикера палаты представителей Дрю Хэмилла.

Как отмечается, речь идет о выступлении главы государства с ежегодным посланием «О положении страны», которое должно состояться 5 февраля.

Реклама

«...я приглашаю вас выступить на объединенном заседании конгресса в палате представителей», — говорится в документе.

Ранее Пелоси высказалась о связи Трампа и Путина.