В Госдуме отреагировали на слова депутата Рады о прекращении контракта по газу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/477/12109477/RIAN_5499836.HR-pic905-895x505-82173.jpg">

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что после прекращения газового контракта украинская экономика придет в упадок. Об этом сообщает RT.

Он заявил, что эту позицию разделяют все здравомыслящие специалисты на Украине. По его словам, они осознают, что действия главы государства Петра Порошенко привели к коллапсу в государственном строительстве.

Реклама

«И, самое главное, к экономическому кризису», — подчеркнул Водолацкий.

Российский депутат добавил, что из-за проводимой газовой политики Украина терпит большие убытки.

Ранее в Верховной раде заявили, что после окончания действия газового договора с Россией на Украине начнется падение уровня экономики.