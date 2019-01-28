В Госдуме отреагировали на слова депутата Рады о прекращении контракта по газу
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что после прекращения газового контракта украинская экономика придет в упадок. Об этом сообщает RT.
Он заявил, что эту позицию разделяют все здравомыслящие специалисты на Украине. По его словам, они осознают, что действия главы государства Петра Порошенко привели к коллапсу в государственном строительстве.
«И, самое главное, к экономическому кризису», — подчеркнул Водолацкий.
Российский депутат добавил, что из-за проводимой газовой политики Украина терпит большие убытки.
Ранее в Верховной раде заявили, что после окончания действия газового договора с Россией на Украине начнется падение уровня экономики.