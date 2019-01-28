Гуйадо ведет переговоры с военными для смещения Мадуро

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Объявивший себя президентом Венесуэлы глава оппозиции Хуан Гуайдо заявил о переговорах с военными и гражданскими чиновниками по поводу смещения с поста нынешнего главы государства Николаса Мадуро. Об этом пишет The Washington Post.

По его словам, в настоящее время оппозиция страны ведет «осторожные» переговоры с этими чиновниками.

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«Это очень деликатный вопрос, связанный с личной безопасностью», — сказал Гуайдо.

По словам венесуэльского генерала армии в изгнании Антонио Риверо, многие военные недовольны политикой Мадуро.

Ранее сообщалось, что оппозиция Венесуэлы готова работать над отношениями с Россией.