Гуйадо ведет переговоры с военными для смещения Мадуро
Объявивший себя президентом Венесуэлы глава оппозиции Хуан Гуайдо заявил о переговорах с военными и гражданскими чиновниками по поводу смещения с поста нынешнего главы государства Николаса Мадуро. Об этом пишет The Washington Post.
По его словам, в настоящее время оппозиция страны ведет «осторожные» переговоры с этими чиновниками.
Реклама
«Это очень деликатный вопрос, связанный с личной безопасностью», — сказал Гуайдо.
По словам венесуэльского генерала армии в изгнании Антонио Риверо, многие военные недовольны политикой Мадуро.
Ранее сообщалось, что оппозиция Венесуэлы готова работать над отношениями с Россией.