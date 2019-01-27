Путин провел встречу с врио губернатора Петербурга Бегловым

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает РИА «Новости».

«В ходе беседы Беглов, в частности, поблагодарил Путина за выделение из резервного фонда президента средств для создания новой экспозиции мемориального музея обороны и блокады Ленинграда», — отметили в пресс-службе.

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Глава государства приехал в Петербург для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-летия полного снятия блокады Ленинграда.

Ранее сообщалось, что Путин поручил выделить из резервного фонда 150 миллионов рублей для частичной компенсации затрат на создание новой экспозиции «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда» в Санкт-Петербурге.