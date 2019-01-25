Трамп не откажется от намерения построить стену
Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает необходимым строительство стены на границе с Мексикой, передает CNN.
Он пояснил, что если ему не удастся достигнуть «честного соглашения» с конгрессом, работа правительства снова будет приостановлена.
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При этом, согласно источникам CNN, в договоре о временном прекращении шатдауна не содержится пункт о выделении денег на стену.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил о прекращении шатдауна.