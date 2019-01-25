Глава ВТБ не видит плохого в ассоциировании себя с Путиным

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью американскому телеканалу Fox заявил, что не видит ничего плохого в поддержке президента Владимира Путина.

«Думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы ассоциироваться с Путиным. Я его сторонник. И считаю, что он сделал для страны много хорошего. Он наш президент, это очень хорошо. Пусть так и будет», — сказал Костин в ходе интервью на полях форума в швейцарском Давосе.

Реклама

Он также добавил, что экономика России развивается относительно хорошо, несмотря на санкции. Но все же Костин предпочел бы, чтобы не было ни персональных санкций в отношении него, ни секторальных – в отношении ВТБ.

Форум в Давосе проходил 22-25 января, его главной темой была глобализация. Официальную делегацию от России возглавлял министр экономического развития Максим Орешкин.