Посольство Венесуэлы в России сделало выбор между Мадуро и Гуайдо

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Глава венесуэльского посольства в Москве Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что возглавляемая им дипмиссия будет поддерживать президента страны Николаса Мадуро, а не оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем четко следовать инструкциям нашего конституционного президента, товарища Николаса Мадуро», — заявил Тортоса.

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В свою очередь Гуайдо глава дипмиссии назвал «каким-то самопровозглашенным президентом» и отказался следовать его указам.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск выразил надежду, что страны Европы поддержат «демократические силы» в Венесуэле.

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