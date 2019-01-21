В президентскую гонку в США включилась сенатор-демократ

Американский сенатор от демократической партии Камала Харрис заявила, что примет участие в выборах президента в 2020 году. Об этом сообщает CNN.

Обращение политика было опубликовано в понедельник, также она появилась в передаче «Доброе утро, Америка», и призвала сторонников присоединиться к ней.

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«Справедливость. Порядочность. Равенство. Свобода. Демократия. Это не просто слова. Это те ценности, которыми мы, американцы, дорожим», — заявила Харрис.

Ранее стало известно, кого демократы хотят видеть кандидатом в президенты США.