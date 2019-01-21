В Совфеде рассказали об «отравляющем» эффекте санкций из-за «дела Скрипалей»

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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на санкции, введенные Евросоюзом (ЕС) против некоторых физических лиц России из-за «дела Скрипалей». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, решение ЕС свидетельствует о солидарности, но у него нет доказательной базы.

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«Странно, что эта евросолидарность проявляется сейчас по отношению к Великобритании, со скандалами покидающей ЕС», — заметил Косачев.

Он добавил, что подобные решения могут в течение долгого времени «отравлять» отношения между российской стороной и ЕС.

Ранее ЕС ввел санкции против главы ГРУ.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». В настоящее время они скрываются от общественности. Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву. В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании.