Сенаторы США потребовали имена знающих подробности о встречах Путина и Трампа

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Сенаторы США от Демократической партии потребовали от госсекретаря Майка Помпео предоставить списки тех, кто знает подробности личных встреч американского президента Дональда Трампа и главы России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на послание сенаторов.

Внимание американских властей к Трампу усилилось после информации в СМИ о том, что глава США скрывает подробности переговоров с Путиным.

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Отмечается, что у Помпео требуют фамилии представителей Госдепартамента и переводчиков, которые знают детали президентских диалогов.

«Эта ничем необъяснимая секретность лишает Госдепартамент и наши ведомства критически важной информации…К тому же это подрывает прозрачность, в условиях которой должны функционировать наши демократические институты власти», — говорится в послании.

Ранее Трамп заявлял, что не скрывал деталей встречи с Путиным.