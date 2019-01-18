Ереванский суд продлил арест экс-президента Армении
Ереванский суд отказался освобождать под залог бывшего главу Армении Роберта Кочаряна и продлил его заключение под стражей на два месяца, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокурора.
Роберт Кочарян занимал президентский пост с 1998 по 2008 год.
В июле 2018 года Ереванский суд арестовал его по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Ему было предъявлено обвинение по делу о массовых беспорядках в Армении в 2008 году.
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Тогда его вызвали на допрос в Специальную следственную службу Армении в качестве свидетеля, однако в результате обвинили в свержении конституционного строя республики.
Ранее сообщалось, что апелляционный суд Армении арестовал Кочаряна.