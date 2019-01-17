WSJ: экс-адвокат президента США заплатил за фальсификацию опросов в пользу Трампа

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Бывший адвокат президента США Майкл Коэн перед началом президентских выборов в начале 2015 года заплатил IT-компании за фальсификацию онлайн-опросов в пользу действующего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что Коэн заплатил Джону Гейджеру — основателю компании Redfinch Solutions — от $12 ты. до $13 тыс. наличными, вместо обещанных $50 тыс. Сумма включала оплату деятельности, связанной с кампанией Трампа. Отмечается, что эти действия включали «безуспешные» попытки подтасовать результаты двух онлайн-опросов общественного мнения в пользу Дональда Трампа, а также создание в твиттере аккаунта под названием WomenForCohen («ЖенщиныЗаКоэна»), в котором бы восхвалялся сам Коэн, а также продвигались его заявления о Трампе в качестве кандидата в президенты.

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Коэн отверг утверждение о том, что заплатил ему наличными. По словам бывшего адвоката Трампа, он выписал чек, после чего отказался комментировать эту тему.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат президента США опасается покушения на семью из-за слов Трампа.