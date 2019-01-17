Эксперт прокомментировал решение Госдумы по поводу участия в ПАСЕ
Директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал решение Госдумы не вносить взносы в бюджет Совета Европы в этом году, а также не направлять делегацию из России в парламентскую ассамблею организации (ПАСЕ). Об этом сообщает RT.
Он назвал этот шаг «естественным», подчеркнув, что Россия готова была пойти на уступки. В частности, согласиться на то, чтобы представители страны не возглавляли комитеты ПАСЕ, а также миссии по наблюдению за выборами в других государствах.
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«Однако руководство ПАСЕ жестко отказывается пойти на это», — сказал Марков.
По его словам, организация ставит в сложную ситуацию Совет Европы.
Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Госдумы по поводу участия в ПАСЕ.