Эксперт прокомментировал решение Госдумы по поводу участия в ПАСЕ

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Директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал решение Госдумы не вносить взносы в бюджет Совета Европы в этом году, а также не направлять делегацию из России в парламентскую ассамблею организации (ПАСЕ). Об этом сообщает RT.

Он назвал этот шаг «естественным», подчеркнув, что Россия готова была пойти на уступки. В частности, согласиться на то, чтобы представители страны не возглавляли комитеты ПАСЕ, а также миссии по наблюдению за выборами в других государствах.

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«Однако руководство ПАСЕ жестко отказывается пойти на это», — сказал Марков.

По его словам, организация ставит в сложную ситуацию Совет Европы.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Госдумы по поводу участия в ПАСЕ.