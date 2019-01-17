Госдума приняла решение по поводу участия в работе ПАСЕ
В Госдуме решили не вносить взносы в бюджет Совета Европы в этом году, а также не направлять делегацию из России в парламентскую ассамблею организации (ПАСЕ). Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что взаимодействие между российской стороной и Советом Европы приостановлено из-за продолжительной кампании, направленной против России.
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«В сложившейся ситуации Государственная Дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты РФ взносов в бюджет Совета Европы», — говорится в документе.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что позиция российской стороны по поводу взносов в бюджет Совета Европы в этом году не изменится.