Госдума приняла решение по поводу участия в работе ПАСЕ

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В Госдуме решили не вносить взносы в бюджет Совета Европы в этом году, а также не направлять делегацию из России в парламентскую ассамблею организации (ПАСЕ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что взаимодействие между российской стороной и Советом Европы приостановлено из-за продолжительной кампании, направленной против России.

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«В сложившейся ситуации Государственная Дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты РФ взносов в бюджет Совета Европы», — говорится в документе.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что позиция российской стороны по поводу взносов в бюджет Совета Европы в этом году не изменится.