Демократы отказались обедать с Трампом и обсуждать шатдаун
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что представители демократической партии в конгрессе страны отказались встретиться с президентом страны Дональдом Трампов на рабочем обеде, передает ТАСС.
По ее словам, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отказываются вести переговоры с Трампом и его командой по поводу шатдауна.
«Сегодня президент предложил демократам и республиканцам встретиться на рабочий обед в Белом доме. Однако, к сожалению, от демократов никто не придет», — сказала Сандерс.
Она заметила, что у Трампа есть готовое предложение для разрешения кризисной ситуации. Он предлагает сделать пункты пропуска на границе более технологичными, возвести стальные физические барьеры между пунктами пропуска, а также предоставить возможность детям из Центральной Америки подать прошение об убежище на родине.
Ранее Трамп заявил, что граждане страны скоро будут воспринимать демократов как «преступную партию».