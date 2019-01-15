NYT: Трамп может вернуться к идее выхода из НАТО

Американский президент Дональд Трамп может вернуться к идее выхода из НАТО, поскольку оборонные расходы стран-участниц Североатлантического альянса до сих пор отстают от тех, на которых он настаивает. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации Трампа.

По словам источников, в 2018 году Трамп несколько раз в частном порядке заявлял о желании выйти из НАТО. Американский президент летом 2018 года сообщил своим высшим должностным лицам, которые занимаются вопросами национальной безопасности, что не видит смысла в альянсе, который, по его словам, стал «бременем» для США.

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Нынешние и бывшие чиновники, поддерживающие Североатлантический альянс, обеспокоены тем, что Трамп может вернуться к идее выхода из НАТО, пишет газета. Однако они не принимали угрозы Трампа всерьез, когда он выразил это впервые. Спустя какое-то время он несколько раз возвращался к этой идее, рассказали чиновники.

Выход Трампа из НАТО предоставит более широкие возможности для России, сетуют американские чиновники в разговоре с NYT. Как отмечает газета, выход из альянса равнозначен «уничтожению НАТО».