Экс-глава СБУ собрался баллотироваться в президенты Украины
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко написал в своем фейсбуке, что он начал готовить пакет документов в ЦИК для участия в выборах президента страны.
В своем посте Смешко не уточнил, на каком этапе находится процесс подготовки документов. Также он не привел никаких подробностей о своей политической программе.
Реклама
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта нынешнего года.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Гриценко обещал обрубать руки коррупционерам.