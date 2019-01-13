Экс-глава СБУ собрался баллотироваться в президенты Украины

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Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко написал в своем фейсбуке, что он начал готовить пакет документов в ЦИК для участия в выборах президента страны.

В своем посте Смешко не уточнил, на каком этапе находится процесс подготовки документов. Также он не привел никаких подробностей о своей политической программе.

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Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта нынешнего года.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Гриценко обещал обрубать руки коррупционерам.