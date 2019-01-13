Семья Джо Байдена голосовала за Трампа

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Фрэнк Байден, брат одного из главных соратников экс-президента США Барака Обамы Джо Байдена, заявил в интервью The Palm Beach Post, что в 2016 году некоторые члены семьи голосовали за нынешнего главу Соединенных Штатов Дональда Трампа.

По его словам, некоторые в семье были «разочарованы» кампанией Хиллари Клинтон, которая была главным конкурентом Трампа на выборах.

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Также Фрэнк Байден выразил мнение, что его брат примет участие в президентской гонке в 2020 году.

Ранее издание Axios сообщало, что Джо Байден объявит об участии в выборах президента США во вторник, 15 января.