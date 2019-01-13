Axios узнал, когда Джо Байден объявит об участии в выборах президента США

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Бывший вице-президент США Джо Байден сообщил высокопоставленным представителям Демократической партии о том, что он «определенно» баллотируется на пост президента Соединенных Штатов. Об этом пишет Axios.

По данным издания, Байден объявит о своем выдвижении во вторник, 15 января.

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Также сообщается, что младший брат бывшего вице-президента Фрэнк Байден также ожидает скорого объявления брата о решении участвовать в президентских выборах в 2020 году.

Ранее американский телеканал CNN проинформировал, что демократы хотят видеть Джо Байдена кандидатом в президенты США.