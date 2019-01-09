Путин и Меркель обсудили урегулирование в Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/525/12079525/RIAN_5717353.HR-pic905-895x505-66222.jpg">

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры обсуждали ситуацию на сирийской территории. В том числе речь шла о формировании конституционного комитета по итогам договоренностей, которые были достигнуты во время саммита России, ФРГ, Турции и Франции в Стамбуле в октябре прошлого года.

Реклама

«Выражено стремление наращивать усилия по содействию политическому процессу в плотной координации с ООН в целях долгосрочного урегулирования сирийского кризиса», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Ирана заявил, что США не способствовали безопасности в Сирии.