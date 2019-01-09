В Госдуме назвали условие сотрудничества с ПАСЕ
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев дал комментарий после того, как стало известно, то решение об участии российской стороны в очередной сессии ПАСЕ будет принято до 21 января. Об этом сообщает RT.
По его словам, проблема появилась давно.
«Они еще в 90-е годы занимали деструктивную позицию, когда на Северном Кавказе шла реальная война с международным терроризмом. Это не просто лишение права голоса или слова», — сказал Шхагошев.
Он добавил, что в настоящее время Россия преподает ПАСЕ и Евросоюзу урок, показывая, что значат настоящие политические взаимоотношения.
«Если в них не будет искренности, то мы не будем в этом участвовать», — сказал Шхагошев.
Он добавил, что в случае готовности ПАСЕ к сотрудничеству российская сторона докажет, что готова дать аналогичный ответ в рамках международного права.
Ранее Толстой рассказал, что ПАСЕ попросила российскую сторону сформировать делегацию на основе принципа равенства.