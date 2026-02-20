Размер шрифта
В Сочи работает ПВО

Мэр Сочи Прошунин: система ПВО работает в городе, отражается атака дронов
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

В Сочи работает система противовоздушной обороны (ПВО), отражается атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

По его словам, в связи с этим все службы Сочи были приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб.

Чиновник также призвал жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности.

Незадолго до этого сочинцы сообщили о взрывах, раздавшихся в различных районах их города. Причиной звуков стала атака украинских дронов. Из-за этого в аэропорту Сочи были перенесены около 20 рейсов.

По информации министерства обороны РФ, силы ПВО вечером 19 февраля перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.
 
