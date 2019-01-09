В Госдуме рассказали про требование ПАСЕ о «шестиполой» делегации
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал, что ПАСЕ попросила российскую сторону сформировать делегацию на основе принципа равенства. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом, по словам депутата, в требованиях было указано шесть полов.
«Эти критерии связаны как с фракционным принципом, хорошо вам известным, так и с менее, может быть, известным принципом равноправия полов. Полов, по-моему, указано шесть», — рассказал Толстой.
Ранее в Госдуме ответили на вопрос об участии России в ПАСЕ.