В Госдуме рассказали про требование ПАСЕ о «шестиполой» делегации

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал, что ПАСЕ попросила российскую сторону сформировать делегацию на основе принципа равенства. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, по словам депутата, в требованиях было указано шесть полов.

«Эти критерии связаны как с фракционным принципом, хорошо вам известным, так и с менее, может быть, известным принципом равноправия полов. Полов, по-моему, указано шесть», — рассказал Толстой.

Ранее в Госдуме ответили на вопрос об участии России в ПАСЕ.