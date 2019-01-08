NYT: Весельницкой предъявили в США обвинения

Российского юриста Наталью Весельницкую обвинили в воспрепятствовании правосудию в США.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, речь идет о деле о предполагаемом отмывании средств против компании Prevezon Holding.

Согласно обвинению, Весельницкая якобы сотрудничала с российской прокуратурой, которая прислала в суд ответ в пользу обвиняемого, в то время как сама Весельницкая принадлежала к защите, что, по мнению американской стороны, стало «сознательным воспрепятствованием правосудию».

В октябре 2017 года газета The New York Times писала, что российский адвокат Наталья Весельницкая прибыла в Trump Tower с материалами о Клинтон, которые, как она надеялась, заинтересуют республиканскую партию.