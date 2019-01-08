Bloomberg: Белый дом может скрыть «российское дело» от общественности

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Белый дом может частично заблокировать передачу материалов по «российскому делу» Конгрессу и широкой общественности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

По словам одного из высокопоставленных американских чиновников, специальный прокурор Роберт Мюллер может представить выводы расследования уже в феврале. По закону, он обязан предоставить данные только руководителям министерств, однако демократы, которые держат контроль над палатой представителей, планируют затребовать выводы расследования у Минюста.

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Как отмечает агентство, вопрос о передаче материалов дела в Конгресс будет решать тот, кто на тот момент будет занимать пост генпрокурора США. В том числе, это могут быть и.о. генпрокурора Мэтью Уитакер или Уильям Барр, который предлагается на должность американским президентом Дональдом Трампом. Они оба критиковали расследование по «российскому делу».

Ранее сообщалось, что в США судья сделала выговор адвокату за критику в адрес Мюллера цитатами из кино.