Песков прокомментировал возможную встречу Эрдогана с Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный вопрос будет решен после российско-турецких переговоров 29 декабря.

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«После завтрашней встречи», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Эрдоган заявил о готовности приехать на встречу с Путиным в Россию.