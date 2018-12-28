Песков прокомментировал возможную встречу Эрдогана с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данный вопрос будет решен после российско-турецких переговоров 29 декабря.
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«После завтрашней встречи», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Эрдоган заявил о готовности приехать на встречу с Путиным в Россию.